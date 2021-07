Sepultado em Mirandópolis o corpo do PM aposentado João Duda Aleixo de Castro Fº

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da 3ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, prestou uma honrosa homenagem durante o sepultamento no cemitério de Mirandópolis, do corpo do sargento aposentado João Aleixo de Castro Filho, o “Duda”, de 63 anos, vítima da covid 19 e falecido durante a manhã dessa mesma quinta-feira (22).

Durante muitos anos o soldado, cabo e depois sargento Castro, serviu na 1ª Cia em Andradina, onde também jogou futebol profissional e amistosos nos finais de semana, notadamente nos últimos anos na Fazenda Guanabara, onde também deixou uma legião de amigos.

“Duda“ deixa a esposa Creusa Maria Dobre de Castro, e o casal de filho Ana Paula Aleixo e Castro e João Paulo Aleixo de Castro, com quem dividia a alegria de jogar um futebol nos finais de semana na Fazenda Guanabara.

Além da homenagem com viaturas perfiladas com sinais sonoros e luminosos acionados, policiais militares de serviço se postaram na entrada do cemitério e de forma respeitosa e em continência, deram o último adeus a um valoroso companheiro de farda.

DESPEDIDA

Nunca é fácil, nunca estamos preparados para nos despedirmos de quem amamos, ou mesmo daqueles por quem temos apreço.

Amigo é aquele que, mesmo não se vendo todos os dias, sabemos que estão lá, que se um dia precisarmos, podemos contar com ele.

Sgt Castro, ou Duda, era assim, cheio de vida, de alegria, de sorrisos…

Tinha energia de sobra, jogava bola, figura fácil nos churrascos, era açougueiro… e era amigo.

Daqueles que vão fazer falta.

Vá com Deus amigo Castro. Obrigado por tudo que fez por nós, pela sociedade andradinense e paulista, por ter dado seus melhores dias e seus maiores esforços em prol desta honrada Instituição que soube com poucos honrar em todos os momentos, do primeiro dia ao último.

“É graças aos soldados, e não aos sacerdotes, que podemos ter a religião que desejamos.

É graças aos soldados, e não aos jornalistas, que temos a liberdade de imprensa.

É graças aos soldados, e não aos poetas, que podemos falar em público.

É graças aos soldados, e não aos professores, que existe liberdade de ensino.

É graças aos soldados, e não aos advogados, que existe o direito a um julgamento justo.

É graças aos soldados, e não aos políticos, que podemos votar”.

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda”.