Desinteligência termina em tentativa de homicídio no centro de Andradina

Autor e acusado já estiveram presos juntos na penitenciária de Andradina e se envolveram em desavenças, sendo cobrada agora na rua

ANDRADINA – O desempregado Luan Soledade da Silva, de 27 anos, oriundo do bairro Armênia, em São Paulo, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (28), acusado de tentativa de homicídio contra o servente de pedreiro Renan Ribeiro da Silva, 23 anos, residente na rua Bartolomeu Gusmão, bairro Santa Cecília, em Andradina. O crime foi próximo de 20h30. O acusado foi encaminhado para o plantão policial, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial se responde ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares receberam a informação da entrada de um indivíduo no UPA com vários ferimentos causado por arma branca e que o autor do crime estaria pela área central da cidade.

De posse destas informações os PMs diligenciaram e abordaram o autor na confluência das Ruas 13 de Maio e Manoel Teixeira de Freitas, centro. Os dois tem passagens policiais e já estiveram presos na penitenciária de Andradina, onde se conheceram e tiveram divergências.

Em busca pessoal em Luan foi encontrado no bolso esquerdo da sua blusa uma tesoura. Questionado a respeito do crime, admitiu tê-lo cometido mesmo, utilizando a tesoura para golpear o pescoço da vítima, confirmando que teria sido cometido em companhia de uma outra pessoa identificada posteriormente por João Gabriel Silva Melo, o “Jotinha”, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Benfica, também com várias passagens policiais por furto, tráfico de droga e roubo, que utilizou-se de uma faca para golpear a vítima no rosto e cabeça. “Jotinha” fugiu com a faca e não foi localizado pela PM.

Pela UPA foi constatado que a vítima Renan, sob cuidados médicos, apresentava algumas lesões no rosto e uma na nuca. Indagado, confirmou a versão dada pelo autor.

O autor recebeu voz de prisão e foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante por infringir o artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O acusado Luan tem 27 anos, está desempregado, morador da cidade de São Paulo, egresso da penitenciária de Andradina há um mês, onde estava preso por Roubo, em situação de morador de rua.

A Polícia Civil deve representar (denunciar formalmente) o outro acusado pela tentativa de homicídio identificado pelo apelido de Jotinha” e requerer sua prisão junto à Justiça. Ele tem se envolvido em diversas ocorrências policiais, principalmente junto com seu companheiro, um travesti identificado por “Rubi”, preso recentemente por roubo.