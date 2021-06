Lázaro Barbosa está morto

Serial killer morreu após troca de tiros com policiais nesta segunda-feira, 28, em Goiás

COCALZINHO/GO – O serial killer Lázaro Barbosa foi morto no 20º dia de buscas da polícia, em Goiás, nesta segunda-feira (28). Incialmente, a informação era de que ele havia sido preso e foi feita pelo governador do estado, Ronaldo Caiado. Segundo a polícia, houve troca de tiros entre o criminoso e os policiais.

Aos 32 anos, Lázaro, que era casado, deixa dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos. Ele estava foragido há 20 dias em uma mata entre o Distrito Federal e Goiás, acusado de matar uma família no DF. Lázaro conseguiu fugir e se esconder indo até fazendas da região.

Polícias do Goiás e do Distrito Federal, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal, faziam parte do grupo que buscava pelo homem. Ele é o principal suspeito de cinco assassinatos. Quatro deles realizados a facadas contra uma família na última semana. Ele também invadiu propriedades, fez reféns, e atirou em três pessoas, além de um policial. Lázaro ainda teria ateado fogo em uma das casas pelas quais passou e roubado um carro. Os crimes ocorreram no Distrito Federal e em Goiás.