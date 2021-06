Secretaria de Saúde terá Drive-Thru permanente

ANDRADINA – O secretário municipal de Saúde de Andradina, Dr João Leme anunciou neste momento a realização de um Drive Thru de Vacinação permanente na secretaria da Saúde. Serão 50 doses da vacina diariamente aplicadas em pedestres sempre a partir das 13 e até as 17 horas. O Super Drive-Trhu vai acontecer aos sábados das 7 da manhã até as 18 horas.

À partir de amanhã terça-feira (15), começa a vacinação para pessoas com 58 ou mais; na quarta-feira (16) será a vez de 56 anos ou mais, na quinta-feira (17), 54 anos ou mais e na sexta-feira (18), 52 anos ou mais, também no posto de vacinação no centro da cidade, na Casa da Amizade do Rotary, na Rua Paes Leme, nº 1848.

A vacinação também acontece para gestantes com 18 anos ou mais (levar caderneta pré-natal); puérperas com 18 anos ou mais, até 45 dias após o parto (levar certidão de nascimento da criança.

Além desta progressão continua a vacinação de profissionais da educação com 18 anos (se cadastrar no Vacina Já e levar o QR Code impresso) e educadores físicos com 18 anos ou mais (enviar um email para educadorfisicoandradina@gmail.com com CREF ativo e comprovante de residência. A secretaria também esta vacinando pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades

As vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem a doença, especialmente nas formas graves, reduzindo as chances de morte e internações. Embora não impeçam o contágio e nem a transmissão do vírus, a vacinação é essencial, já que induz o sistema de defesa do corpo a produzir imunidade contra o coronavírus pela ação de anticorpos específicos, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).