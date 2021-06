Dono de ferro velho e comparsa presos pelo TOR acusados de tráfico de drogas

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde da última quinta-feira (10), o dono de um ferro velho localizado Rua Professora Judith Macharet, 1005 – Jardim TV, Araçatuba/SP e um comparsa, acusados de tráfico de entorpecentes ao serem flagrados com 26 tijolos de maconha, além de 02 pacotes e 03 porções de skunk, a super maconha, escondidos em uma caminhonete VW Amarok. O condutor do veículo e o proprietário do ferro velho receberam voz de prisão, e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, indiciados e permaneceram presos.

A prisão da dupla aconteceu próximo de 14h30, durante o desencadeamento da Operação Paz e Proteção, em patrulhamento pela rodovia Rod. Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), a equipe TOR da 4ª Cia de Polícia Rodoviária (Base Araçatuba), suspeitou de uma caminhonete VW/Amarok, com placas de São Carlos/SP, e com vidros escuros, que adentrava o perímetro urbano de Araçatuba e decidiu realizar acompanhamento a distância.

O veículo adentrou um ferro velho e, quando a viatura parou na frente do local, o condutor da caminhonete e o proprietário do estabelecimento tentaram fugir, correndo para os fundos, mas foram alcançados e detidos.

Próximo da caminhonete, no chão, foi encontrada uma caixa de isopor, onde estavam acondicionados 22 tijolos de maconha. Em sua caçamba foram encontrados mais 4 tijolos. Escondidos no painel, em fundos falsos, foram encontrados também 02 pacotes e 03 porções de skunk, a super maconha. Depois de pesadas a maconha totalizou – 24 kg e o skunk praticamente 2 kgs.

O condutor do veículo e o proprietário do ferro velho receberam voz de prisão, e foram encaminhados juntos com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba. Os criminosos permaneceram recolhidos presos.

A ocorrência contou ainda com o apoio do helicóptero Águia e Policiais Militares do 2° BPM/I.