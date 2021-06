Ambulância de Nova Independência sofre acidente com pacientes e motorista é socorrido ao hospital

GUZOLÂNDIA – Um motorista do setor de ambulâncias pertencente à frota da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Independência, identificado por José Luiz, sofreu ferimentos pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (11), próximo da cidade de Guzolândia. Ele foi socorrido até o hospital daquela cidade, medicado e liberado. Os demais pacientes não se feriram. É o segundo acidente com ambulâncias do município. O outro foi em janeiro, com vitima fatal.

O acidente aconteceu quando o motorista José Luiz retornava com pacientes da cidade de Barretos, dirigindo a ambulância pela rodovia Feliciano Sales Cunha (SP 310), quando, próximo de Guzolândia (região de Auriflama), perdeu o controle de direção e bateu violentamente conta a defensa metálica (guard rail).

Apesar do susto, não houve vítima grave, apenas o motorista da ambulância precisou ser socorrido ao hospital de Guzolândia por precauções, já que ele reclamava de dores na região do ombro causadas possivelmente pelo cinto de segurança, que deu um ‘tranco’ no impacto da batida.

A Polícia Rodoviária de Jales, a qual pertence aquela região, esteve no local para registro da ocorrência, acionando também a Perícia técnico/científica, que deverá apurar as causas do acidente e meitir laudo posteriormente.

A Central de Ambulâncias da Prefeitura de Nova Independência enviou outros dois veículos para transportar os pacientes que não sofreram ferimentos e um deles ficaria no hospital até o motorista José Luiz receber alta e poder retornar para o município. Todos os envolvidos no acidente já teriam entrado em contato com familiares para tranqüilizá-los sobre suas situações.

ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL

Em janeiro deste ano um paciente transportado por uma ambulância de Nova Independência morreu depois que o veículo se envolveu em acidente na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), próximo da indústria Citroplast (Km 187), quando sofreu aquaplanagem (escorregou sobre uma lâmina d’água), bateu violentamente em uma defensa metálica (guard rail), capotando em seguida.

Chovia muito no momento do acidente e um jovem de 26 anos que estava dentro do veículo e estava sendo conduzido para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina com fortes dores estomacais, foi arremessado para fora da ambulância após ela bater e as portas se abrirem. Suspeita-se que ele não usava cinto de segurança enquanto era transportado. O motorista não se machucou.