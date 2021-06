Cinco pessoas são presas acusadas de abate de capivaras e porte ilegal de arma de fogo

Dos cinco detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Andradina pelo crime ambiental, um adolescente foi liberado e 4 adultos permaneceram presos

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (08), 4 adultos e um adolescente acusados de porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental (abate de duas capivaras), aos flagra-los próximo das 20h, com dois animais silvestres mortos no veículo que parte do grupo estava. Encaminhados inicialmente para a Delegacia de Polícia do município, foram recambiados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde os 4 maiores foram indiciados pelos crimes citados e o adolescente foi ouvido e liberado. As armas foram apreendidas e as capivaras descartadas em aterro sanitário.

A detenção do quinteto aconteceu quando os Policiais Militares de Mirandópolis, Cb PM Coqueiro e Sd PM Luís Alberto, receberam denúncia de que vários indivíduos estariam praticando caça a animais silvestres próximo à usina Raízen.

Rapidamente os militares foram para o local e, na estrada vicinal avistaram um veículo GM Corsa de cor cinza, com um reboque tipo “carretinha”, transitando no contra fluxo de direção.

Com apoio de outras equipes de policiamento, entre elas a do Comando Força Patrulha (CFP) com 2⁰ Ten PM Mário, Cb PM Silvio e Cb PM Leal; Comando Grupo Patrulha (CGP 3), com 1º Sgt PM Voltarei e Sd PM Miloch, além da DEJEM: 1⁰ Sgt PM Xavier e Cb PM Carvalho e Atividade Delegada com Cb PM Francisco e Cb PM Leandro, o veículo foi acompanhado e abordado. Nele haviam cinco pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos.

Todos foram submetidos à busca pessoal sendo localizado no bolso da calça de T., 02 cartuchos para espingarda calibre 32 deflagrados e com os demais nada de ilícito foi encontrado. Indagados sobre o que faziam ali, de imediato admitiram que estavam praticando a caça ilícita de animais silvestres.

No interior do veículo foram localizadas três espingardas sendo 01 espingarda tipo cartucheira, marca Boito, calibre 32, 01 espingarda tipo cartucheira, marca Rossi, calibre 32 e 01 espingarda tipo cartucheira, marca Rossi, calibre 36, todas com numeração aparente, mas sem registro ou qualquer tipo de documentação.

Dentro de cada espingarda havia 01 cartucho deflagrado e no assoalho do veículo 03 cartuchos calibre 36 intactos. Foram encontradas ainda 02 capivaras mortas (abatidas), uma no porta malas do veículo e outra na carreta reboque.

Durante a entrevista, R. R. T., admitiu possuir mais munições em sua residência. Diante da informação a equipe do CGP 3 realizou diligências até o local, localizado no assentamento Florestã Fernandes, onde foram recepcionados pela esposa dele. A mulher acompanhou a equipe para uma busca na residência sendo que, sobre a geladeira, foi localizada uma garrafa pet contendo 06 cartuchos de espingarda calibre 32, 04 intactos e 02 deflagrados.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos 04 maiores e de apreensão ao adolescente.

Todos os indivíduos e materiais apreendidos foram conduzidos ao plantão policial de Mirandópolis, ocasião em que esteve presente a genitora do adolescente, acompanhando-o na apresentação da ocorrência, que foi direcionada para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Naquela repartição policial o delegado de plantão, Dr Marcelo da Silva Zompero, ratificou a voz de prisão em flagrante aos 04 maiores pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de fogo e crime ambiental, requisitando perícia para os animais e posteriormente liberando-os para o descarte, apreendeu as armas, ouviu e liberou o menor aos cuidados de sua genitora.

Em contato com o policiamento ambiental, este orientou o descarte dos animais abatidos no aterro de compostagem municipal localizado na empresa Constroeste de Andradina, sendo feito o registro fotográfico do ato. A Policia Ambiental foi notificada e incumbiu-se das lavraturas das autuações ambientais.

O veiculo Corsa estava com o licenciamento atrasado e foi recolhido ao pátio Adecar.