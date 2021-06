Carreta do Hospital do Amor faz primeira parada na UBS 3 (PAM)

ANDRADINA – A Unidade Móvel do Hospital do Amor de Barretos chega a Andradina chegou na manha de segunda-feira, 31 de maio com a missão de realizar pelo menos 5 mil exames de mamografia totalmente gratuitos em Andradina.

O primeiro ponto de parada foi a UBS 3 (antigo PAM) na rua Paes Leme esquina com rua Goiás, centro. Ela atenderá prioritariamente as mulheres que estão agendando suas visitas ao médico para o importante exame. Para atingir a meta, a carreta da Mamografia deverá ficar em Andradina até o mês de agosto, estando presente nos principais bairros de Andradina graças a uma parceria do Governo de Andradina e o Hospital do Amor de Barretos.

A carreta foi recebida pela coordenadora da Ação Primária da Saúde do Município, Carla Back, pela educadora de Saúde Eloá Pessoa e pela vereadora Elaine Voguel. “Todas mulheres precisam agendar o seu exame o quanto antes, pois os atendimentos acontecem com dia e horário agendado”, disse Carla Back.

As mulheres interessadas já podem se cadastrar para o exame nas unidades básicas de saúde mais próximas de suas casas. O exame é totalmente gratuito, mas é necessário agendar o exame com apresentação do xérox do CPF, RG, Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. Não é necessário nenhum tipo de pedido médico.

A carreta do Hospital de Câncer de Barretos é equipada com dois mamógrafos digitais de última geração, e por ser um equipamento de alta tecnologia, pode detectar o câncer ainda numa fase bem inicial, o que facilita o tratamento. Além disso, a equipe da carreta é composta apenas por mulheres, para evitar constrangimento das pacientes.

Números

Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Andradina existem na cidade um total de 8879 mulheres dentro da faixa etária para a realização do exame que são mulheres que tenham idade entre 40 e 69 anos.

Esse levantamento levou em conta os dados de onde estão as UBSs de referência do público alvo, chegando a seguinte estratificação: UBS Eduardo Ramalho: 1746 mulheres, UBS Adilson Dantas da Silva: 985 mulheres, UAS Norte: 1506 mulheres, UBS Nelson Martinho: 1962 mulheres, UBS Eduardo Char: 2105 mulheres e UBS Mário Marinho: 575 mulheres.

Carreta de Barretos para exames de mamografia por Andradina.

Locais e datas:

‐———————–

31/05 a 17/06 – UBS 3 (antigo PAM)

18/06 a 25/06 – UBS Jd. Europa

28/06 a 08/07 – UAS Norte (Vila Botega)

09/07 a 27/07- UBS Vila Mineira

28/07 a 13/08- UBS do Benfica

16/08 a 18/08- UBS Santa Cecília

Secom/Prefeitura