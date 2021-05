Primeira mulher assume comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior

Tenetente-coronel Adriana Roledo Beluzzo é a primeira mulher a comandar o 2º BPMI, com sede em Araçatuba

ARAÇATUBA – A Polícia Militar do Estado de São Paulo proporciona a todos os seus integrantes, independente de gênero, cor, raça ou etnia, condições de igualdade, dependendo apenas do empenho de cada policial militar para alcançar seu objetivo. E dentro desta filosofia pela primeira vez uma mulher, a tenente-coronel Adriana Roledo Beluzzo, assume o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na área de abrangência de Araçatuba.

A tenente coronel é uma dessas pessoas obstinadas; filha de oficial da reserva, sempre buscou desbravar novos caminhos, servindo de exemplo àqueles que a cercam, tanto que no dia 24 de maio deste ano foi promovida ao novo posto e no dia seguinte, 25, assumiu o comandamento do 2º BPM/I, unidade operacional tradicional na região, com mais de 50 (cinquenta) anos de história.

Agora ela comanda o policiamento em 31 municípios sobre sua circunscrição, com extensão territorial que atinge 11.132,91 Km² (dez milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e nove quilômetros quadrados) e população de 594.318 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e dezoito) pessoas.

No total, estão sob sua coordenação um efetivo de 549 policiais militares que trabalham diuturnamente para levar à população tranquilidade e segurança.