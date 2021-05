Vereadores cobram maior responsabilidade da prefeitura durante pandemia

Vários vereadores foram a tribuna na última sessão e apresentaram muitos problemas identificados por eles na Saúde de Andradina, entre eles estão a mudança do Centro de Covid para a UPA, os respiradores que foram comprados e estão encaixotados na ginásio de esportes sem uso e os valores que foram gastos no CAC

ANDRADINA – Os vereadores estiveram reunidos na última segunda-feira (24), em sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal de Andradina, onde mais uma vez, os principais assuntos e questionamentos foram sobre os procedimentos adotados pela prefeitura e pela Secretaria de Saúde de Andradina durante a pandemia da Covid-19.

A maioria dos vereadores que foram a tribuna cobraram informações do prefeito e do secretário de Saúde sobre o fechamento dos 20 leitos de UTI e enfermaria do CAC (Centro de Atendimento ao Covid-19), o porque estes equipamentos e respiradores foram armazenados no Ginásio de Esportes, o que foi feito com a Usina de Oxigênio que foi alugada por 6 meses pelo valor de R$ 204 mil reais, quais foram os valores totais investidos nas dependências do CAC, o porque da mudança do CAC para a UPA e, sobre a falta de qualidade das fraldas distribuídas a população necessitada.

Os vereadores Guilherme Pugliese (PSDB), Elaine Vogel (PSD), Fabrício Mazotti (PODEMOS), João Francisco Máximo (REDE), Hernani da Bahia (PODEMOS), Eloá Pessoa (PSB), Hugo Zamboni (PATRIOTA), Sérgio Faustino (PL), Careca da natação (AVANTE) e Sérgio Santaela (DEM) citaram entre outras cobranças na tribuna que, o local onde os pacientes do CAC estão sendo atendidos na UPA é inadequado e totalmente prejudicial tanto ao paciente do Centro de Covid, como aos pacientes da UPA que correm o risco de contaminação devido a proximidade dos atendimentos, além dos medicamentos que não são distribuídos aos pacientes diretamente no CAC.

Somando-se a isto, vereadores fizeram o uso da tribuna também para cobrar uma resposta do Executivo e do secretário de Saúde quanto a falta de medicamentos básicos nas farmácias municipais e, sobre a distribuição dos medicamentos que não estão sendo feitas diretamente no CAC, fazendo com que munícipes contaminados com o vírus da Covid-19 tenham que se deslocar até as farmácias particulares para fazer a aquisição, colocando a vida da população em maior risco de contágio.

Em manifestação na tribuna, o vereador Guto Marão (PP) levou uma placa com o número 218, fazendo uma demonstração das pessoas que faleceram em Andradina pela Covid-19. Na sessão anterior este número também foi demonstrado pelo vereador, “eram 211 mortos há uma semana atrás, hoje já são 218, onde vamos parar? ”Citou o parlamentar. Além disso, Guto também levou para a tribuna uma fralda geriátrica, para demonstrar a falta de qualidade do material distribuído pela prefeitura aos munícipes, fato este que vem sendo cobrado há um bom tempo também pelos vereadores de Andradina e ao que parece não vem sendo atendido.

Outro assunto muito discutido no plenário da Câmara Municipal foi o cancelamento do Cursinho da Unesp em Andradina, o vereador Luzimar Rodrigues da Silva citou que, “estão deixando a Educação e a Saúde da nossa cidade em segundo plano”.

Os questionamentos ao prefeito e ao secretário de Saúde se estenderam por quase toda a sessão no plenário da Câmara Municipal. Vereadores utilizaram a tribuna para refazer alguns questionamentos que já foram feitos há algumas sessões como, o risco e a vulnerabilidade que os equipamentos do CAC estão sendo armazenados no ginásio de esportes, a escassez de leitos de UTI em Andradina, os investimentos feitos com a usina de oxigênio, respiradores, camas hospitalares, equipamentos hospitalares e outros materiais que não estão sendo utilizados mais.

Praticamente todos os outros vereadores da Casa de Leis, tiveram grande postura e discernimento ao utilizarem a tribuna na Sessão de ontem, “vejo que o trabalho que nossos vereadores estão realizando é pensando primeiramente na população, deixando de lado qualquer vaidade e colocando as necessidades do munícipe a frente de qualquer coisa.” Completou o presidente do Poder Legislativo de Andradina, Helton Rodrigo Prando, popularmente conhecido como Coxinha.