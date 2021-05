Prefeitura vai aumentar a presença de médicos nas UBS para 8 horas por dia

ANDRADINA – A prefeitura de Andradina encaminhou um projeto para revogar uma lei de 2017 que diminuiu a jornada de médicos na rede municipal para 6 horas. Após ser apreciada pela Câmara de Andradina a jornada diária dos médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Andradina vai subir para 40 horas semanais nas UBSs ou seja 8 horas por dia. A carga horária ampliada é mais uma das medidas adotadas para fortalecer a rede pública de saúde.

A mudança vem de encontro a um desejo antigo das pessoas assistidas pela “saúde básica” que é de responsabilidade da Prefeitura. Ampliando a carga horária de médicos para 40 horas semanais haverá sempre um profissional ou mais para atender as pessoas nas UBSs, UASs e Camos que estão espalhados em todos os bairros da cidade.

Segundo o secretário de Saúde de Andradina, Dr João Leme, por conta da epidemia do SARS-CoV-2 desde o fim de fevereiro de 2020, Andradina sofre com a falta de profissionais médicos qualificados para atender a população, e até se submetendo à contratação de autônomos para que possa preencher as necessidades de atendimento da população de 57 mil habitantes, dos quais mais de 70% é atendido pela Saúde Municipal.

Neste quadro da contratação de autônomos, não haveria sentido ter no quadro de servidores públicos de carreira médicos com jornada de trabalho de 06 horas diárias.

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, também pretende expandir o número de unidades de saúde de 6 para 10, assim dividindo ainda mais a demanda de atendimento, que passará a ficar cada vez mais próxima dos m oradores. Segundo o secretário de Saúde de Andradina, Dr João Leme, o0 planejamento dos investimentos em saúde de Andradina, levam em conta uma projeção de crescimento populacional nos próximos anos. “Estamos planejando uma cidade para o dobro da população atual”, disse Leme.

“A ampliação de carga horária vai reforçar o serviço prestados nas Unidades de Saúde para dar conta de atender a demanda de atendimento na Saúde Municipal servindo para garantir a assistência como um todo e fazer os serviços funcionarem de forma eficaz para os pacientes”, afirmou João Leme.

Secom/Prefeitura