Servidor da prefeitura de Andradina amanheceu com o salário na conta nesta sexta (28)

ANDRADINA – O salário do mês de maio dos servidores públicos da Prefeitura de Andradina amanheceu na conta nesta sexta-feira (28). Segundo o secretário de Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Controladoria e Transparência Norival Nunes, essa antecipação foi possível graças a austeridade nos investimentos públicos e também pelo esforço dos servidores do setor de recursos humanos que se empenharam para fazer a folha de pagamento antecipada.

“Estamos pagando no mês corrente do trabalho, não no fim do mês ou no quinto dia útil subsequente”, explicou Norival.

Norival reafirma que o governo não tem medido esforços para fazer a antecipação dos salários todo mês. A folha líquida injeta milhões em recursos na economia local, já que a prefeitura está np rol dos maiores empregadores da cidade.

“É uma determinação do prefeito Mário Celso de dispensar atenção redobrada ao pagamento dos salários dos servidores e estamos fazendo isso. Estamos tomando todas as medidas de austeridade e sempre que possível vamos pagar dentro do mês ”, afirma.

Secom/Prefeitura