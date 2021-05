Morador de Ilha Solteira morre em acidente na rodovia próximo de Sud Mennucci

SUD MENSUCCI – O eletricista de manutenção e morador de Ilha Solteira, Thalison Renam Sambugari, morreu na madrugada desta quarta-feira (26) em um acidente no km 611 da Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310), em Sud Mennucci (SP). O motorista de um outro veículo envolvido também morreu e o passageiro ficou gravemente ferido. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 5h, quando Sambugari dirigia a picape Fiat Fiorino, da empresa Santa Adélia, onde trabalha, e seguia pela referida rodovia quando, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, bateu de frente contra o GM Prisma, placa de Três Lagoas/MS, dirigido por um homem de 48 anos e tendo como passageiro um jovem de 22.

Com a violenta colisão frontal, Sambugari e o homem de 48 anos, ocupante do Prisma, morreram no local e o passageiro de 22 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto até o pronto socorro da cidade de Sud Menucci, permanecendo internado em estado grave. O médico avaliava a necessidade dele ser transferido para Araçatuba.

No local onde ocorreu o acidente, a pista está em bom estado de conservação. O trecho é de faixa contínua dupla. A perícia vai esclarecer as causas do acidente.

Thalison era eletricista de manutenção automotiva na Usina Santa Adélia, em Pereira Barreto (SP).

Ele também tem parentes na cidade de Andradina, que ficaram em choque ao saberem da fatalidade.