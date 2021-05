Homem acusado de violência doméstica estava com moto furtada

ANDRADINA – A Polícia Militar conseguiu recuperar na noite de terça-feira (25), a motocicleta Honda/CG 150 Fan, a qual constava como produto de furto, ao atender uma ocorrência de violência doméstica e ameaça, porém, o autor se evadiu antes da chegada da PM. O caso foi encaminhado ao plantão policial e a mulher solicitaria medida protetiva para ela e seus filhos. A motocicleta foi encaminhada ao setor de perícia.

A ocorrência aconteceu quando policiais militares durante patrulhamento pela cidade de Andradina, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de uma ocorrência em que uma mulher teria entrado em contato com o 190 e, de maneira discreta, solicitado uma pizza, o que foi entendido pelo policial do outro lado da linha no COPOM como um pedido de socorro por parte da solicitante, vítima de violência doméstica.

De imediato a equipe militar se encaminhou para o local dos fatos, onde avistou na área da frente da casa o “amásio” da solicitante, e ele ao avistar a viatura, entrou rapidamente para o interior da residência.

A vítima/solicitante veio até a rua e solicitou que verificassem a procedência de uma motocicleta que seu amásio teria trazido e deixado nos fundos da casa. No quintal foi verificado a motocicleta Honda/CG 150 Fan, a qual constava como produto de furto ocorrido no dia anterior quando estava estacionada no cruzamento das ruas Paes Leme com Orensy Rodrigues Silva, centro.

O indivíduo havia se evadido do local, foram feitas buscas nas imediações, porém não foi localizado, a vítima relatou ainda que seu amásio, oriundo de São José do Rio Preto, já esteve preso por mais de 20 anos, e que ao avistar a viatura e entrar na residência, fez ameaças a ela dizendo “que iria matá-la” e se não conseguisse, mataria seus filhos.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial e apresentada ao Delegado plantonista, que após ciência determinou elaboração de boletim de ameaça/violência doméstica/ localização e apreensão do veículo.