Policiais do 12Âº BAEP sÃ£o homenageados e realizam treinamentos com o GIR

Aproveitando a reunião para entrega das Láureas de Mérito Pessoal, 12º BAEP realiza treinamento em conjunto com o GIR

ARAÇATUBA – Policiais militares do Décimo Segundo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (12º BAEP), foram homenageados nesta terça-feira, 25, na sede do Comando do Policiamento do Interior – Dez (CPI-10), com o recebimento de Láureas do Mérito Pessoal (LMP), por terem se destacado no cumprimento do dever.

Eles receberam as medalhas das mãos do coronel Rodrigo Arena, Comandante do Policiamento do Interior – 10. Além do coronel Rodrigo Arena, estiveram presentes o comandante interino do 12º BAEP, major Luiz Araújo e o major Gledes Nelson, subcomandante interino.

A entrega de LMP faz parte do reconhecimento e da valorização ao profissional de segurança pública que se sobressai para levar a paz e tranquilidade à população paulista.

Com intuito de aproveitar a reunião dos policiais militares, foi marcado um treinamento conjunto com policiais penais que fazem parte do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), que atuam em rebeliões em presídios e em revistas nos estabelecimentos prisionais da nossa região. A instrução de controle de distúrbios civis foi realizada na parte da manhã no quartel do CPI-10 e à tarde no salão paroquial São Sebastião, ambos em Araçatuba.