Indivíduo é preso furtando vara de pescar dentro de veículo

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde da última terça feira, 18, um homem acusado de furtar duas varas de pescar que estavam dentro de um veículo GM Astra, na cor branco, que se encontrava estacionado pela área central e com o vidro traseiro aberto. Conduzido ao 1º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram devolvidos ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pela área central da cidade de Andradina, quando a equipe policial foi informada por um transeunte de que um rapaz baixo, com camiseta na cor preta, havia furtado duas varas de pescar de dentro de um veículo Astra branco, que se encontrava estacionado e com o vidro traseiro aberto.

De posse dessas informações os policiais militares iniciaram patrulhamento com objetivo de localizar o indivíduo com as características citadas. Depois de curto espaço de tempo localizaram o desocupado identificado apenas por “R.”, egresso de 2017, com várias passagens criminais, admitindo o furto e recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao 1º DP e apresentado ao delegado Dr. Tadeu, que ratificou a voz de prisão, estipulando fiança no valor de R$ 400, 00, sendo paga pelo seu pai, e então liberado.

As varas de pescar foram devolvidas ao proprietário, que agradeceu o empenho dos policiais militares.