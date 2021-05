Comerciante é preso pela PM acusado de posse ilegal de arma de fogo

NOVA INDEPENDÊNCIA – O comerciante F. A. M., de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (20), acusado de porte ilegal de arma de fogo ao ser flagrado com uma pistola calibre 9 mm e 31 munições do mesmo calibre em um veículo de sua propriedade. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e arbitrada fiança de 1 salário mínimo, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. A arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Civil.

A detenção do comerciante aconteceu quando policiais militares da cidade de Nova Independência receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria em posse de uma arma de fogo. A equipe de posse de tais informações efetuou patrulhamento na área central da cidade e visualizaram o acusado sentado no pátio da central de Ambulância.

Abordado e revistado, durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, confessou que a arma encontrava-se no interior de seu veículo, devidamente estacionado, onde, após vistoria, a equipe localizou no guarda objeto uma Pistola 9mm e o carregador no porta luvas, com 12municões.

Os policiais militares foram então até a residência dele na cidade de Andradina, quando foram localizados mais 02 carregadores desmuniciados, além de 29 munições de cal 9mm, da marca CBC. O indiciado informou que comprou a arma, pois estava sendo ameaçado, porém, não disse por quem e nem o motivo.

Diante dos fatos e do material ilícito encontrados, o comerciante foi conduzido juntamente com os objetos a Delegacia Seccional de Andradina, pagando fiança de um salário mínimo para responder ao processo em liberdade.