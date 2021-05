“Coxinha Prando” recebe abaixo assinada e requer providências urgentes nos terrenos da Vila Mineira

Antes de passar por uma pequena intervenção cirúrgica, o presidente do Poder Legislativo “Coxinha Prando”, recebeu das mãos de um morador um abaixo assinado com mais de 80 assinaturas e já solicitou providências do Executivo

ANDRADINA – Na última semana, antes de ser submetido a um apequena intervenção cirúrgica, o presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando, popularmente conhecido como “Coxinha”, recebeu em reunião das mãos de Tiago Rodrigues, morador do Bairro Vila Mineira, um abaixo assinado com mais de 80 assinaturas solicitando urgência na limpeza e manutenção de vários terrenos localizados naquele bairro.

A principal reclamação dos moradores é relacionada a falta de manutenção na limpeza dos terrenos, “nós já procuramos a Prefeitura por várias vezes nos últimos anos e nossos pedidos nunca foram atendidos, estou vendo que a nova administração está muito atuante juntamente com os vereadores e, espero que agora dêem um jeito naqueles terrenos.” Citou Tiago.

A falta de limpeza desses terrenos pode ocasionar a propagação de várias doenças, inclusive o mosquito da dengue e escorpiões, além de muitas pessoas utilizarem o local para dispensa de entulhos, lixo e animais mortos e, o grande problema do risco que as crianças correm devido ao mato alto existente alí.

“Recebi este abaixo assinado e já encaminhei ao prefeito Mário Celso Lopes, é muito importante que este pedido seja atendido de imediato, pois os moradores da Vila Mineira estão correndo sérios riscos.” Afirmou o presidente Coxinha Prando.

O morador Tiago Rodrigues fez um extenso agradecimento ao presidente do Poder Legislativo em sua rede social, citando: “No último dia 16/04 eu e o ‘Coxinha Prando’, representado pelo seu assessor Rodrigo Lima, fomos recebidos pelo Secretário de Governo Ernesto Júnior, na ocasião estivemos entregando em mãos as mais de 80 assinaturas compondo um abaixo assinado feito pelos moradores da Vila Mineira, na região de Rua Cuiabá, no pedido entregue foi solicitado ao Sr. Prefeito que estivesse olhando para um problema antigo que ocorre dentro de um grande terreno, no documento entregue foi adicionado algumas fotos mostrando assim o abandono referente a este terreno bem como a Rua Cuiabá, dentre outras ruas do nosso bairro, uma reunião bastante produtiva, onde foi sinalizado a solução para ambos os problemas.”

Já para o presidente da Câmara Municipal, ‘Coxinha Prando’, o morador, após protocolar o abaixo assinado, aproveitou e agradeceu o vereador por sempre estar atendendo os moradores, “fizemos uma solicitação no mês de fevereiro e na outra semana a máquina já estava arrumando toda a rua Cuiabá, mostrando o empenho em atender a esta população, estou aqui falando em nome das mais de 80 pessoas que assinaram o abaixo assinado, vamos estar acompanhado o prazo que nos foi dado para a solução destes problemas, e assim que forem resolvidos definitivamente estaremos aqui para mostrar a todos.

O REQUERIMENTO:

O requerimento sugere estudo e providências visando à execução dos serviços de pavimentação asfáltica da rua Cuiabá, no trecho compreendido entre as ruas Paraíba e Paulo Marim, no bairro Vila Mineira e, tem como justificativa que “temos sido procurado pelos moradores da rua Cuiabá, no trecho compreendido entre as ruas Paraíba e Paulo Marim, localizada no bairro Vila Mineira, que nos relataram que referida via pública ainda não está dotada de pavimentação asfáltica. Considerando ainda que, com a implantação dos serviços de infraestrutura da referida rua além de melhorar sobremaneira o tráfego de veículos naquela via pública, irá também, contribuir para o bem estar daquela população.

Considerando o exposto e para que possam ser atendidos os reclamos que nos foram encaminhados por diversos moradores, o vereador Helton Rodrigo Prando, no uso de suas atribuições legais, vem indicar, na forma do Regimento Interno, que seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para este determine, junto ao seu setor competente, providências que se fizerem necessárias para atuação da equipe de pavimentação asfáltica na rua Cuiabá, no trecho acima mencionado, deixando-a em condições que possam satisfazer as necessidades de uso e tráfego.

Assessoria de Gabinete