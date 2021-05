Hugo Zamboni presta homenagem à enfermeira Zezé

ANDRADINA – Na última semana, o vereador Hugo Zamboni (Patriotas), em seção da Câmara Municipal de Andradina, representada pelo presidente Helton Rodrigo Prando e todos os vereadores, realizou a entrega do Diploma Mulher-Cidadã 2021, destinado a agraciar mulheres que, no município de Andradina, tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e questões do gênero.

A homenageada por ele foi a enfermeira e coordenadora do CAPS – Centro de Apoio Psicológico e Social, Maria José dos Santos, conhecida carinhosamente por “Zezé”, com um longo histórico de serviços prestados ao longo de sua carreira na enfermagem.

HOMENAGEM ANUAL

Anualmente, cada um dos 15 vereadores realiza a indicação de uma mulher para ser agraciada com o diploma. Embora neste ano não se tenha realizado a costumeira sessão solene para entrega da homenagem, por conta da pandemia, as indicadas receberam o diploma em mãos, tendo cada um dos vereadores efetuado a entrega pessoalmente, observando as regras de distanciamento social impostas pelo Plano SP de combate ao Covid-19.

A homenagem realizada anualmente às mulheres que se destacam na sociedade andradinense encontra-se prevista no Decreto Legislativo nº 430, de 19 de agosto de 2014.

AGRADECIMENTO

A homenageada fez questão de agradecer em redes sociais ao vereador Hugo Zamboni, sentindo-se lisonjeada pela lembrança, tendo a certeza de que vem realizando um grande trabalho e isso é fruto de tudo isso que propunha em sua vida.

Veja Abaixo:

“Bom dia, quero dizer a você Hugo Zamboni, que é muito difícil expressar o tamanho da gratidão que atribuída a você por, em um momento de tantas tragédias, perdas de amigos familiares, você escrever uma verdadeira biografia sobre minha trajetória. Te agradeço e estendo essa homenagem à minha família, equipe de trabalho e todos amigos que acredita em nosso trabalho. Tenho muito orgulho de você e de tudo que você tem realizado como vereador, pois tenho certeza que sua caminhada nessa casa de leis será de muitas vitórias para nós Andradinenses. Me sinto muito feliz por fazer parte desse sonho real e honrar a cada voto. Sabemos todos nós temos motivos para agradecer todas as vezes que pessoas especiais passam por nossas vidas e doam tempo, bondade para partilhar conosco e nos fazer saber, por bons atos , que estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. Você é uma dessas pessoas especiais e merecerá nossa eterna gratidão! Obrigada a todas manifestações de carinho.