Dupla é presa em Ilha acusada de tráfico e associação ao tráfico de droga

ILHA SOLTEIRA – O mecânico P. H. S. C., de 44 anos e o desocupado N. O., com 36, foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira (27), acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas, depois de surpreende-los, cada um em uma motocicleta, com grande quantidade de droga e certo valor em dinheiro. Encaminhados para a Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça na cadeia pública de Pereira Barreto. A droga, dinheiro e as duas motocicletas foram, apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu próximo das 21h, durante patrulhamento de Reforço Operacional pelo município de Ilha Solteira, quando policiais militares receberam denúncia de que dois indivíduos, ambos conhecidos nos meios policiais em virtude do envolvimento com o tráfico de drogas, haviam adquirido grande quantidade de drogas e estariam na residência de um deles fracionando (dividindo), uma parte do entorpecente para darem início a venda no município.

De posse dessas informações, os PMs foram ao local alvo da denúncia, observando que as motos pertencentes aos suspeitos estavam estacionadas defronte à casa.

Em observação do local, após algum tempo, visualizaram ambos saindo do imóvel e N. O., guardando algo de grande volume no compartimento de carga de sua motocicleta, uma Honda/Biz. de cor preta. Já P. H. S. C., estava a bordo de uma Honda XRE 300, na mesma cor.

No momento exato em que subiram nas respectivas motocicletas para saírem do local, a rua foi fechada pela viatura, momento em que os dois, até então suspeitos, foram abordados.

Durante busca pessoal, localizaram no bolso da calça de P. H. S. C., uma sacola contendo 05 invólucros plásticos transparentes, contendo cada um 10 gramas de crack, totalizando 50 gramas, além da quantia de R$ 216,00 em dinheiro. Com N. O., localizaram a quantia de R$ 150,00 em dinheiro

Durante vistoria veicular localizaram, no compartimento de carga da Honda/Biz, pertencente a N. O., os PMs localizaram uma sacola plástica contendo 06 tabletes de maconha embalados com fita adesiva cor marrom, uma sacola plástica contendo 12 porções de maconha embaladas em plástico filme transparente, já fracionadas e prontas para venda, com peso total de 5.367 quilos.

Questionados a respeito da droga localizada, os dois homens disseram que só se manifestariam na presença do delegado de polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a P. H. S. C., e L. O., pela prática dos crimes de Tráfico e Associação ao Tráfico de drogas, respectivamente artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante a ambos pela prática dos crimes supramencionados, encaminhando ambos à cadeia pública municipal de Pereira Barreto.

As motocicletas Honda/Biz de cor preta e a Honda/XRE 300, cor preta, foram apreendidas pela Polícia Civil.