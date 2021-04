Homem abandona veículo com quase meia tonelada de maconha em Barbosa

BARBOSA – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã da última sexta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), altura do KM 262, já no trecho do município de Barbosa/SP, o veículo VW/ T Cross, carregado com 530 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), que depois de pesada aferi exatas 486 Kg. Encaminhado no final da ocorrência para a Delegacia de Polícia de Penápolis, o veículo e a droga foram apreendidos pela Polícia Civil.

A apreensão teve início próximo das 8h, durante patrulhamento na Rodovia SP-425 (Assis Chateaubriand), quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária visualizou o veículo VW/ T Cross cujo condutor, ao perceber a viatura da Polícia Rodoviária, retornou no sentido contrário da via e, logo em seguida, abandonou o veículo, evadindo-se com destino ignorado.

O veículo foi levado para o acostamento e durante vistoria os policiais encontraram no porta-malas e no banco traseiro, vários fardos contendo tabletes de maconha. No porta-luvas havia recibos de pagamento de pedágios e o documento de licenciamento do veículo.

Como a placa não batia com todas as características do veículo abordado, os policiais realizaram a consulta ao sistema pelo chassi, sendo constatado que as placas instaladas eram diferentes das originais e verificou-se que o T – Cross pertence a uma locadora.

O veículo foi encaminhado até à base da Polícia Militar Rodoviária em Barbosa, contato o total de tabletes e em seguida transferidos para uma viatura da Polícia Militar Ambiental (PMA), que auxiliou no transporte até o Instituto Criminalística em Penápolis, onde foi feita a pesagem (486,5 Kg), sendo registrado boletim de ocorrência de apreensão da droga e do veículo.

Foram realizadas diligências na tentativa da localização do motorista, mas até o fechamento da edição ele não havia sido encontrado.

