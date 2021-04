Proprietário da Skalla Auto Peças morre em consequência da covid

ANDRADINA – Morreu na tarde de quarta-feira (14), vítima das consequências do coronavirus, o comerciante Cláudio Cabrera Ruiz, de 52 anos, proprietário da Skalla Auto Peças, localizada no cruzamento da Av. Guanabara com rua Santa Terezinha, centro. Sua morte causou grande comoção nas redes sociais. Não houve velório e o sepultamento aconteceu na cidade de Dracena, na quinta-feira (15), assim que o corpo foi liberado. Ele deixa a esposa Edna e filhos.

Ele estava internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva da Central Covid de Andradina, se recuperando dos sintomas da doença, mas sua morte causou grande comoção nas redes sociais.

Com a morte de Cláudio, Andradina atingiu a marca de 171 óbitos por complicações da Covid 19 desde o início da pandemia.

FUNCIONÁRIO MORTO POR COVID

Além do proprietário, um funcionário da Skala Auto Peças também morreu antes em consequência do coronavirus, foi o balconista Marcelo, conhecido por “Deizão”. A loja havia permanecido fechado por um período de quarentena, passando por sanitização e até havia já reaberto, quando a morte de Cláudio surpreendeu a todos.