Barman ferido em queda de moto no trevo da Guanabara

ANDRADINA – O barman Thiago Figueiredo, o “Kiko Barman”, sofreu contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao cair com a motocicleta que pilotava pelo trevo da Av. Guanabara com Rodovia Marechal Rondon, Vila Messias. O corpo de Bombeiros foi acionado, enfaixou o local ferido, mas a vítima recusou encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.

A queda aconteceu quando ‘Kiko’ pilotava a motocicleta CBR 600f, na cor preta, e ao fazer o contorno do trevo da Av. Guanabara, passou sobre dejetos caídos de uma carreta boiadeira, tendo se desequilibrado e perdendo o controle de pilotagem, caído no asfalto e derrapado por alguns metros, até parar na sarjeta da calçada do posto de gasolina existente no local.

A própria vítima acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Perguntado se queria ser conduzido até a UPA para melhor avaliação do ferimento, ela preferiu permanecer pelo local, depois de ter o ferimento protegido com uma bandagem. Além dos fermentos e contusões, ele ficou com a roupa toda suja de dejetos de vaca.

Os estragos na moto até que foram pequenos graças a uma peça conhecida como “slider”, colocada em cada lateral para proteger a moto em caso de queda. Depois do susto, ele se deslocou por meios próprios para sua casa.