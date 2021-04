Irmãos de Mirandópolis morrem no mesmo dia por Covid-19

Os dois estavam na UTI do Hospital Regional de Mirandópolis, intubados e em ventilação mecânica

MIRANDÓPOLIS – A pequena Mirandópolis, com cerca de 30 mil habitantes, se comoveu com a morte de dois irmãos, no mesmo dia, com apenas cinco horas de diferença, vítimas de complicações da Covid-19.

O comerciante Gustavo Bortoleti, 44 anos, e a esteticista Alessandra Bortoleti, 45, deram entrada no mesmo dia no Hospital Regional de Mirandópolis, em 31 de março, após passarem mal com os sintomas da infecção pelo novo coronavírus.

No dia dois de abril, o estado clínico dos dois se agravou e eles tiveram de ser transferidos para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Gustavo foi levado pela manhã; Alessandra, à tarde.

Os dois irmãos estavam intubados e em ventilação mecânica. Nessa sexta-feira (9), eles faleceram. Gustavo morreu às 18h; Alessandra, às 23h40. A causa da morte dos dois foi insuficiência respiratória aguda grave, provocada pela Covid-19.

Os corpos dos dois irmãos foram sepultados na manhã deste sábado, em Mirandópolis. Não houve velório.