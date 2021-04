Dupla armada rende funcionários e clientes e rouba a Imobiliária Barbosa

ANDRADINA – Mesmo com intenso patrulhamento e cerco ao provável local de fuga, a Polícia Militar não conseguiu localizar e prender dois homens que, armados de revólver e faca, renderam funcionários e clientes e roubaram a Imobiliária Barbosa, localizada na rua Orensy Rodrigues Silva, próximo do cruzamento com a Av. Guanabara, centro. Quase todos os objetos e todo o dinheiro levados pelos criminosos foram recuperados pela PM e devolvidos aos proprietários.

A ocorrência teve início próximo das 16h, quando policiais militares de serviço, ou que estavam entrando em serviço, tomaram conhecimento de um roubo em andamento pela imobiliária citada, quando uma dupla armada de revólver e arma branca (faca), com vítimas rendidas por uma imobiliária na cidade de Andradina.

Rapidamente as equipes de Força Tática se mobilizaram e seguiram para o local do roubo, onde acalmaram as vítimas e obtiveram informações do que havia sido levado, bem como características dos autores.

Logo depois receberam informações de um policial militar de folga informando que os marginais, participantes do crime, estavam em fuga com uma moto Yamaha, modelo Fazer, na cor branca, sem placas e uma bicicleta rosa e que teriam acabado de adentrar em uma matinha ao lado do CSU – Centro Social Urbano, na Vila Mineira.

Segundo informações, a moto foi utilizada por um terceiro elemento para dar fuga a um dos marginais que praticaram o assalto, enquanto o outro fugia de bicicleta (depois apreendida), totalizando três indivíduos envolvidos no crime.

De imediato as Forças Táticas, juntamente com todas as demais equipes de policiamento, foram até a mata indicada e, após ser feito o cerco, realizaram incursão em conduta de patrulha pela mata adentro, a fim de localizar os marginais.

Após extensa e prolongada busca, os autores do roubo não foram localizados, porém, localizaram a maioria dos produtos roubados, além de alguns materiais utilizados no roubo (conforme descritos abaixo).

A ocorrência foi registrada no plantão policial, sendo os bens devolvidos às vítimas e os materiais utilizados no roubo apreendidos.

Foram apreendidos: R$ 308,00 em dinheiro, 01 óculos de grau, 01 relógio da marca Champion, 01 corrente de ouro, 01 pulseira, 03 alianças, 02 anéis, 01 faca, 01 Par de luvas de raspa, 01 Par de luvas de borracha, 02 capacetes, 3 celulares, 03 carteiras, 02 toucas balaclavas (ninja), 02 camisetas, 01 boné, além de 01 Bicicleta da marca Houston, utilizada na fuga.