Moradoras de Guararapes são presas transportando pasta base de cocaína

Mulheres haviam sido contratadas para transportar a droga de Araçatuba para Guararapes

GUARARAPES – Policiais Militares na tarde de segunda-feira (05), durante deslocamento pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), avistou o veículo GM Corsa, próximo ao trevo de Guararapes, onde ao perceber a presença da viatura abortou a conversão para o município de Guararapes e prosseguiu em marcha, sentido a Valparaíso, momento em que foi iniciado o acompanhamento policial no km 554 da rodovia.

No interior do veículo havia duas ocupantes do sexo feminino, onde nada de ilícito foi encontrado.

Uma das ocupantes, a passageira M.C.R.S. demonstrou muito nervosismo e contradições, em relação aos questionamentos. Com a condutora, nada de ilícito também fora localizado, porém a mesma sabia que sua amiga trazia consigo o referido entorpecente, e por está razão ela foi enquadrada na associação para o tráfico.

Ante ao exposto, foi solicitado o apoio de uma policial feminina para busca minuciosa, porém, a averiguada M. C. R. S., retirou do interior de sua peça íntima (sutiã) dois invólucros plásticos contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Foi realizada busca minuciosa, nada mais fora encontrado.

Foi dada voz de prisão às envolvidas e a ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia de Guararapes, o delegado de Plantão Ronaldo Marcos Jacob, tomou ciência dos fatos e ratificou voz de prisão em desfavor das envolvidas. Ambas ficaram à disposição da justiça.

Foram apreendidos na ocorrência: 81,5 gramas de Pasta Base de cocaína; 01 Aparelho celular marca Motorola; 01 cédula de R$ 50,00, 01 veículo marca GM Corsa Clássic

Policiais que participaram da ocorrência: 1º Sgt Teixeira e Soldado, Santos, com apoio: Cabo Medeiros e Cabo P. Ramos.

Guararapessorrisonews