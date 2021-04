Fundo Social de Andradina entrega chocolates para entidades e famílias

ANDRADINA – A primeira-dama Juçara Lopes atual presidente do Fundo Social de Solidariedade e a Secretária Municipal de Assistência Social, Silvana Santos, iniciaram nesse mês de abril/2021 o projeto “Páscoa Feliz”, no qual, juntou seu grupo de amigos e amigas e arrecadaram 1000 caixas de bombons para serem entregues à famílias carentes atendidos pelas entidades sociais do município de Andradina.

As entidades beneficiadas serão a APAE, Abrigo “Jail Brasil”, AMA – Associação Metodista Andradinense, Renovo, Camenor, CAMOR, Centro de Convivência do Idoso e famílias atendidas dos assentamentos pelas equipes dos CRAS.

De acordo com Juçara Lopes, esse momento que estamos vivendo é muito triste e cheio de medos e incertezas, e isso é muito pior na vida das famílias carentes do nosso município, por isso, ao realizar esse projeto, mesmo com singelo mimo, olhamos para os sorrisos repletos de alegria, isso me faz acreditar na esperança para os dias melhores.

A Secretaria de Assistência Social Silvana Silva, parabenizou a iniciativa da primeira-dama Juçara Lopes, pois muitas das famílias atendidas, possuem crianças atendidas pelos projetos sociais do município, e junto com esse projeto, as equipes estiveram desenvolvendo atendimentos sociais, e o “mimo” incrementou nossas ações.

A primeira-dama Juçara Lopes aproveita o momento e agradece imensamente a colaboração de cada pessoa que pode ajudar nesse projeto, em especial para Tanize Silva, Denize Pizzo, Leila Rodrigues, Ana Lúcia Assis, Ana Silva, Elaine da “Pimenta Doce, Ortência Martos, Thais Martos, Elaine Gatti, funcionárias da empresa Honda e os dirigentes e funcionários do Supermercado Nova Estrela, e deixa uma mensagem: “Que em toda Páscoa o nosso senhor Jesus possa renascer em cada coração. Que nesta Páscoa nossa fé seja revigorada pela certeza de que Cristo ressuscitou e está entre nós. Feliz Páscoa! A ressurreição de Cristo é mais uma prova de que o amor e a vida são eternos”.

Secom/Prefeitura