Vereadora de Murutinga do Sul, Meires Assis morre em consequência da diabetes

MURUTINGA DO SUL – A vereadora Meires Helena Assis, a “Meire” (PTB), faleceu neste domingo de Páscoa, dia 04, em consequência de complicações da diabetes, que ela lutava contra já a algum tempo. O falecimento da vereadora, eleita nas eleições de 2020 com 89 votos, consternou e deixou atônita a pequena e pacata cidade de pouco mais de 4 mil habitantes. Seu corpo vai sepultado no cemitério da cidade onde sua família é pioneira e com passagens marcantes pela política local.

Meires Assis estava internada no atendimento intensivo da Santa Casa de Andradina quando teve uma crise de alteração da pressão arterial (pressão alta). Ainda foram tentados procedimentos de ressuscitação, como massagem cardíaca e ventilação mecânica, porém, minutos depois a morte dela foi constatada pelos médicos e enfermeiros que cuidavam dela.

Segundo informações de seu prontuário médico, a causa da morte está ligada a crise de diabetes, que não se conseguiu baixar. A pressão alta também não foi possível baixa-la.

O presidente da Câmara de Vereadores de Murutinga do Sul, Cristiano Eleotério, que é parente da vereadora Meire Assis, disse à imprensa que havia conversada com ela recentemente, e ela estava a bem. Disse que foi informado que ela estava com a diabetes descompensada. Só podemos estar vivendo o fim dos tempos”, disse Cristiano. Ele decretou luto oficial de três dias no município, quando as bandeiras das repartições públicas devem ser hasteadas a meio mastro.

LUTO OFICIAL

“Consternado com a notícia do falecimento surpreendente, que leva uma pessoa jovem, cheia de vida.

Com profunda tristeza recebemos a notícia do falecimento da vereadora Meires Helena Assis.

Meires foi exemplo de dedicação e amor ao próximo, em sua vida.

Em sinal de pesar, foi decretado luto oficial no Município por três dias.

Os mais sinceros sentimentos aos familiares e a população murutinguense”.

Cristiano Eleuterio Soares da Silva

Prefeito

Mil Noticias/Agência