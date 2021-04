PM captura em Pereira Barreto irmãs condenadas por tráfico

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar capturou na noite de sábado (03), no bairro Kojenta Shimizu, duas irmãos por força de mandados de prisão em aberto por condenação de 8 anos de prisão em regime inicial fechado, por crimes de tráfico de entorpecentes. Depois de encaminhadas à Delegacia de Polícia do município e elaborado boletim de ocorrência de captura de procuradas, as duas ficaram recolhidas na carceragem do plantão da Delegacia Seccional de Andradina até serem encaminhadas no domingo (04), para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, permanecendo à disposição da Justiça.

A captura das duas irmãs aconteceu próximo das 20h, durante patrulhamento de reforço por Pereira Barreto, pelo bairro Kojenta Shimizu, quando os policiais da equipe com 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Gomes e SD PM Leotério, visualizaram uma mulher conhecida nos meios policiais por ter sido presa por tráfico de drogas, identificada por Y., e ela, ao visualizar a viatura policial, mudou repentinamente a feição e abaixou a cabeça, razão que levou os policiais a abordá-la.

Durante questionamento da mudança de sua atitude, ela declarou que já estava ciente da existência do mandado de prisão em seu desfavor, declarando que havia um mandado semelhante contra sua irmã, identificada por Y. I., pelo mesmo crime e com a mesma pena a cumprir.

De posse dessa informação, os policiais militares foram até a residência de Y. I., que os recebeu e relatou estar ciente da situação.

Diante dos fatos conduziram as irmãs Y. e Y. I., à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, onde o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, elaborou boletim de ocorrência de cumprimento de mandado, permanecendo ambas à disposição da justiça.