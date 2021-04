427 policiais de 12 cidades serão vacinados em Andradina

Durante o período de vacinação a sede do 28º BPM/I de Andradina vai se transformar em um centro de vacinação.

ANDRADINA – O comando do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Andradina/SP, funcionará como um centro de vacinação para policiais militares, incluindo bombeiros, polícia ambiental e rodoviária, policiais civis, incluindo polícia científica, policiais federais e guardas municipais da região.

A informação veio através do Tenente PM Dutra e do Cabo PM Petenatti que estiveram na sede da Secretaria de Saúde de Andradina, para uma reunião com o secretário João Leme, a coordenadora da Ação Primária da Saúde do Município, Carla Back e o Diretor de Segurança Pública e Defesa Civil, André Luis de Lima Augusto.

A campanha tem por finalidade vacinar contra a Covid-19 os profissionais da área de segurança pública que, desde o início da pandemia, trabalharam incansavelmente para manter a ordem e atender a população, mesmo com todos os riscos de contraírem o novo Coronavírus.

Ao todo serão vacinados 427 policiais das cidades de Lavínia, Mirandópolis, Guaraçaí, Murutinga do Sul, Andradina, Castilho, Nova independência, Itapura, Ilha Solteira, pereira Barreto, Sud Menucci e Suzanápolis. As vacinas utilizadas nesta campanha virão diretamente do Governo do Estado, sem prejuízo para a campanha de vacinação civil que ocorre na cidade.

A primeira dose da vacina ocorrerá entre os dias 05 a 09. Para policiais em férias ou outro tipo de afastamento das funções, a vacinação acontecerá no dia12 do mês de abril, sendo a segunda dose aplicada 28 dias após a primeira.

A campanha seguirá todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades da saúde.

Secom/Prefeitura