Parcela única do IPTU pode ser paga até dia 9

ANDRADINA – O prefeito de Andradina , Mário Celso Lopes, prorrogou para o dia 09 de abril o prazo para pagamento da cota única com desconto de 10% (dez por cento) e da 1ª parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. O pagamento da parcela única estava previsto para os dias 29 e 30 de março, medida destinada para se evitar aglomeração no saguão de atendimento da prefeitura.

A outra opção é o pagamento parcelado em até 10 vezes. Segundo explica o secretário da Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Controladoria e Transparência, Norival Nunes, os descontos já foram calculados e constam nos carnês e os contribuintes que quiserem assegurar o benefício não podem ter dívida ativa com a Prefeitura. O pagamento pode ser feito em todas as agências bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, autoatendimento do banco e pela Internet.

Devido à nova regra da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) que determina a cobrança de boletos com registro do CPF, contribuintes que não tem atualizado o documento no cadastro municipal devem buscar informações e retirar o IPTU no atendimento ao cidadão da Prefeitura, que funciona das 8h30 às 16h30, com entrada pela rua J.A de Carvalho.

ITU Os proprietários de terrenos que não possuem cadastro com endereço de entrega também devem retirar os carnês do ITU (Imposto Territorial Urbano), apresentando a cópia e original do RG, CPF e Matrícula do imóvel na Central de Atendimento. Tanto no caso do imóvel ou do terreno o carnê será entregue somente ao proprietário ou com procuração do mesmo.

Caso ocorra atraso no pagamento, os contribuintes deverão atualizar as parcelas na Central de Atendimento para o calculo do novo valor, antes de serem pagas nas agências.

Secom/Prefeitura