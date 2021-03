Andradina vai instalar 20 leitos de UTI Covid por conta própria

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes anunciou nesta manhã que vai instalar 20 leitos de UTI COVID independentemente do Governo de São Paulo

ANDRADINA – O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes também garantiu a sua proposta de instalação de 20 novos leitos de UTI Covid nas dependências da Central Covid (Centro de Hemodiálise), conforme anunciado por ele está semana. Todas as despesas serão do próprio município.

Mário Celso é um dos prefeitos da região que não concordaram com o fechamento do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Andradina para instalar 10 leitos de UTI Covid e 10 de Enfermaria. Com o fechamento do AME, provisoriamente até julho, dezenas de milhares de pessoas deixarão de ser atendidas em suas especialidades.

O anúncio foi feito na presença dos vereadores Sérgio Santaella e Fabrício Mazotti, que levarão um pedido ao Ministério da Saúde, através do Deputado David Soares para o envio de 20 respiradouros em caráter de emergência para o início do atendimento em Andradina.

“Nossa proposta foi fazer sempre o mais, sem ter que parar nada, então temos satisfação de anunciar que vamos instalar 20 leitos de UTI, elevando a oferta da UTI Covid para 30 sem prejudicar os pacientes de nenhuma outra especialidade na região”, disse Mário Celso.

Também participaram do ato o coordenados da Central Covid, Amyr Zalnieruskynas Camilo Vieira, o vice-prefeito Paulo Assis e o Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior.

CENTRAL COVID

O local encontrado pelo prefeito é a sala de hemodiálise que já possui 20 conexões de oxigênio, numa sala climatizada, com ilha de atendimento e com o equipamento de hemodiálise.

Todos os insumos necessários para a instalação dos leitos de UTI na Central Covid já foram comprados e estão em produção neste momento. Com a implantação destes e a possível implantação de mais 10 leitos no AME, Andradina será uma das poucas cidades deste porte com 40 leitos de UTI Covid.

Secom/Prefeitura