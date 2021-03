Desempregado é flagrado furtando capacete de quintal de residência

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (11), o desempregado V. G. B.S., 21 anos, morador do bairro Vila Mineira, acusado de furto (ART. 155), depois que imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dele em uma residência localizada na rua Acácio e Silva, centro. Encaminhado ao Plantão Permanente, o delegado Thiago Rodrigues Barroca ratificou a voz de prisão e determinou seu encaminhamento à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acidente aconteceu durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela área central da cidade de Andradina quando policiais militares tiveram informações de furto em andamento, onde um indivíduo estaria no quintal de uma residência situada na Rua Acácio e Silva, centro e a vítima estaria visualizando o suspeito pelo sistema de câmeras em seu próprio aparelho celular.

A vítima informou ter visto um indivíduo pulando de dentro do seu quintal para a calçada, passando para os policiais as características do autor e a filmagem. Disse ainda que não havia notado a falta de nenhum objeto no seu quintal.

Ao assistirem a filmagem passada a eles, os policiais reconheceram o indivíduo como sendo de Andradina. Constataram ainda que ele havia levado um capacete do local.

Conhecedores do endereço do suspeito, os PMs foram ao local e o abordaram. Ao ser questionado sobre o furto e que havia sido flagrado nas imagens do circuito de segurança, o acusado admitiu o crime e indicou um terreno baldio nas imediações onde havia escondido o capacete furtado.

Em vistoria pelo terreno, os policiais encontraram o objeto e foi recuperado pela equipe, sendo apresentado à vítima, sendo reconhecido sem dúvidas como sendo seu.

Conduzido ao Plantão Permanente, o delegado Thiago Rodrigues Barroca ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de Furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, ficando o autor preso à disposição da justiça. O capacete furtado foi devolvido à vítima.