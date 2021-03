Cozinha Piloto da Prefeitura de Andradina é inaugurada no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – A nova Cozinha Piloto da Prefeitura de Andradina foi inaugurada na quarta-feira (10)m mostrando a eficiência na solução dos desafios enfrentados pelo novo governo municipal.

Além do prefeito e a Primeira Dama Juçara Lopes e do vice prefeito Paulo Assis, a cerimônia contou com a presença dos vereadores Eloá Pessoa (PSB), Guto Marão (PROGRESSISTAS), Elaine Voguel (PSD), Sergio Faustino (PL), Guilherme Pugliese (PSDB), Fabrício Mazotti (PODEMOS), Rodarte dos Anjos (PDT) e João Máximo (REDE).

Solucionando os problemas

O prefeito de Andradina fez uma visita a cozinha no primeiro dia de trabalho do novo governo e constatou que, apesar de ter sido iniciada em 2016, o prédio não funcionaria se não fosse uma maratona de trabalhos até que todos os problemas fossem sanados.

“Sem a cozinha piloto não há aulas, já que o setor de merenda escolar é o coração da educação. Por isso colocamos a cozinha piloto como prioridade número 1 do nosso início de mandato”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.

As obras foram iniciadas em 2016 mas mesmo assim foi entregue inacabada e com deficiências de toda a parte hidráulica, elétrica, montagem de câmaras frias e fornos por executar.

“Realizamos e ainda geramos economia aos cofres públicos e assim nosso município está recuperando o potencial de investir com recursos próprios”, disse Mário Celso hoje pela manhã.

Estela agradece empenho de colaboradores

A secretária de educação Estela Goda confirmou a imensa satisfação pelo empenho e dedicação de toda a equipe da Educação nesta obra. A equipe de trabalho gerenciada pelo Secretário Adjunto Geraldo Pilla.

“Gratidão é a palavra foi dado o início de novos tempos na educação hoje com essa Cozinha Piloto em atividade marcaremos uma nova era com muito comprometimento para que isso chegue até nossos alunos. Iremos replanejar o cardápio cuidando para que nossos alunos recebam uma alimentação nutritiva, pura e equilibrada, um dos ingredientes que deixará de ser servido cotidianamente será a salsicha, pois queremos qualidade nutricional e pensar em saúde física de nossos alunos. Quero agradecer nosso prefeito que nos deu respaldo para que em tempo recorde montássemos a cozinha adquirindo os equipamentos”, disse Estela Goda .

A cozinha

Ligada a SME (Secretaria Municipal de Educação) a nova cozinha foi construída em um terreno da municipalidade, localizado na rua J. A. de Carvalho, esquina com a Itararé, bairro Pereira Jordão. A nova unidade que tem quase 700 metros quadrados de área construída. Mesmo tendo atravessado dois mandatos, a obra foi entregue inacabada.

O objetivo do novo prédio é ampliar o atendimento às mais de 30 unidades entre EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental), EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) e CEIs (Centro de Educação Infantil), com a demanda de 10 mil refeições e lanches por dia.