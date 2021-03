Motorista da Skala Pavimentação se fere em acidente com caminhão

ANDRADINA – Um motorista da empresa Skalla Pavimentação sofreu contusões pelo corpo, felizmente leves e teve alterada sua pressão arterial ao se envolver em acidente de trânsito no final da tarde da última segunda-feira (01), no cruzamento da rua Manoel Messias Alves Junior com Av. Rio Grande do Sul, bairro Benfica. O Corpo de Bombeiros o socorreu até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde não foi constatada nenhuma fratura, e deixou-o em observação até que se acalmasse. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o motorista dirigia um caminhão tanque (de água), pela rua Manoel Messias Alves Júnior, uma das saídas do bairro Gasparelli e, em uma descida acentuada, informou que o caminhão perdeu o freio.

Com o alegado problema mecânico e para não atravessar diretamente a movimentada avenida em horário de pico (próximo das 18h), o motorista jogou o veículo para o lado direito, sentido trevo da avenida com a rodovia, mas acabou batendo contra a lateral de um ônibus a serviço da Luccas Locadora com trabalhadores do frigorífico local, que haviam deixado o turno da tarde. Haviam só três funcionários no coletivo, além do motorista e nenhum se feriu.

Com o forte impacto o motorista do caminhão tanque acabou sofrendo ferimento na clavícula e teve o lado emocional abalado. Esse não teria ido o primeiro acidente dele.

Na batida contra o ônibus, o caminhão tanque teve sua parte da frente completamente destruída. Já o coletivo sofreu pequenos danos no lado direito de sua lateria, além de quebra de parte do batente da porta.

A Polícia Militar interditou aquele trecho no sentido rodovia Integração para o trabalho da perícia técnico/científica, que só foi feito por volta das 21h, quando o trânsito foi liberado. O proprietário da Skalla informou que o caminhão estava com a manutenção em dia e não entende ainda o que pode ter ocorrido.