Acidente na Integração mata o pastor Marcos Proença

ANDRADINA – Um acidente ocorrido próximo das 7h30 desta terça-feira (09), cujas causas serão investigadas pela Polícia Civil, próximo da ponte do rio Tietê, que fica em frente da UHE – Usina Hidroelétrica de Três Irmãos, ceifou a vida do pastor Marcos Antônio Proença, o “Marquinhos”, de 58 anos, residente na rua Minas Gerais, bairro Vila Rica. Ele já estava em parada cardíaca quando compareceram o Corpo de Bombeiros, que ainda o encaminhou até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde o óbito foi confirmado. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal para exames necroscópicos e depois será liberado para a família realizar sepultamento, que ainda não tem horário definido. A Polícia Rodoviária registrou o acidente fatal no 2º DP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, Marcos dirigia o Toyota Corolla, na cor prata, placa GKC – 3439 (Andradina/SP), pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), sentido Andradina/Ilha Solteira, quando, na altura do quilômetro 251, por razões a serem apuradas pela Polícia Civil, ele perdeu o controle de direção, bateu violentamente contra um poste de energia, capotou em seguida, invadiu uma área de mata, quebrando várias árvores e parando com as rodas para cima.

O acidente foi a menos de 50 metros da ponte sobre o rio Tietê, em frente da UHE de três Irmãos e em um trecho em uma pequena curva. Motoristas que passavam pelo local no momento do acidente e funcionários da empresa de energia foram ao local mas tiveram que manter certa distância já que os cabos de energia da “linha viva”, foram rompidos e oferecia perigo de outros acidentes, só sendo possível o resgate com a chegada do corpo de bombeiros. Mas a vítima já estava em parada cardíaca. Provavelmente o óbito foi no local.

Marquinhos, que era engenheiro mecânico de formação, e estava há vários anos à frente da Igreja Casa de Oração, localizada na Av. Guanabara, em frente do cemitério e ao lado do Big Mart. Seus cultos era bastante frequentado e ele sempre tinha um apalavra amiga e de conforto para todos que o procuravam. Deixa esposa e filhos.

O trecho da rodovia Integração onde houve o acidente não precisou ser interditado, já que o carro foi parar além do acostamento. Só foi parado para a retirada do veículo do meio da mata. O Corolla ficou completamente destruído.