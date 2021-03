Segundo salário do prefeito Mário Celso foi doado a AMA

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira (2), o prefeito de Andradina/SP, Mário Celso Lopes fez a doação de seu salário para a AMA (Associação dos Amigos dos Autistas de Andradina), durante a visita da presidente da entidade Maria Elizabete Matiusi Roque. O valor líquido do salário do prefeito é R$ 12.508,94 (doze mil, quinhentos e oito mil reais e noventa e quatro centavos), foi entregue num encontro que também teve a participação da 1ª Dama de Andradina, Juçara Correa Lopes, do vice prefeito Paulo Pereira Assis.

Também estiveram presentes a vice-presidente da AMA Sônia Cristina Cezar Paschoalin, Juliana Regina Lopes (Assistente Social), Daniele Lima (Neuropsicopedagoga), Jaqueline Piratello Venâncio, do subsecretário de esportes Fabrício ‘Indião’, do Secretário de Cultura e Esportes, André Lopes, do ecquoterapeuta, Carlos Eduardo Conti, Luiz de Albuquerque, Valdemir Marques além dos secretários da Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, Administração, Segurança, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado de Matos e de Governo, Assuntos Parlamentares, Ernesto Júnior.

“A entidade, fundada desde 2006, é uma das tantas que passam por grandes dificuldades para manter-se em atividade na cidade. E são tantas entidades que ela chegou a fechar por um longo tempo e voltou a atividade nos últimos anos”, explicou Mário Celso.

Em especial, a AMA tem uma grande importância para garantir os diretos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Um dos grandes problemas da entidade e recuperar a sede destinada a eles, que possui grandes problemas estruturais.

A entidade presta atendimento médico, psicológico, social e psicopedagogo, através dos consultórios particulares dos voluntários, o que, na grande parte dos casos é totalmente gratuito. A entidade luta para que os municípios assumam a responsabilidade com o atendimento dos autistas.

A AMA instrui até mesmo a forma como as crianças portadoras do espectro do transtorno sensorial devem receber o atendimento, com medidas que irão incluir as secretarias de saúde e educação de cada município.

Doações

O primeiro salário como prefeito, Mário Celso fez doação à RAPAC (Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer) cujo o objetivo é promover a atenção integral as pessoas com câncer em Andradina. Se manter a tradição que está se formando, Mário deverá manter a doação de seus vencimentos como prefeito a entidades, dentre a lista das que passam pelas maiores dificuldades.