Sebrae e Prefeitura Municipal de Andradina reúnem-se para fechar parceria com foco em educação empreendedora, geração de novas empresas e atendimento a empresários

ANDRADINA – Em reunião realizada no gabinete do prefeito Mario Celso, a equipe do Sebrae Araçatuba composta por sua gerente regional Silvia Alzira Furio, pela analista de projetos especialista em turismo, Solange Moretti, a agente de atendimento do Sebrae Aqui de Andradina, Vivien Cristiane Maio de Queiroz juntamente com a articuladora regional da FGV – Fundação Getulio Vargas, Roseli Ferreira fecharam parceria para realização de ações voltadas para educação empreendedora para o ensino fundamental, capacitação técnica e gerencial, além de ações de orientação de formalização e acesso a crédito e mercado, para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, sem emprego ou na informalidade e um programa para aumento da competitividade dos empresários dos setores de comercio, serviços e para produtores de agricultura familiar envolvendo toda a cadeia de turismo, composto por vários cursos nas áreas de gestão e inclusão digital, negócios e apoio para acesso a crédito. Ainda em parceria, o Sebrae e a prefeitura municipal atuarão em conjunto para viabilizar ações de políticas públicas voltadas para criação de um ambiente favorável para empreender através de processos de desburocratização, compras publicas, cooperativismo e associativismo e fortalecimento de lideranças.

A parceria terá um investimento aproximado do Sebrae no município de R$800.000,00 num primeiro momento, podendo ser duplicado, conforme o resultado das ações e tem como resultados previstos a capacitação de 1000 alunos do ensino fundamental, a formalização de aproximadamente 500 empresas e o aumento do faturamento e a redução de custos de 70% das empresas atendidas, além de fortalecer os setores de agricultura familiar, comercio e serviços, com ênfase em turismo. Conta ainda com a Associação Comercial e Industrial, o Sindicato Rural e do CIENSP como parceiros.