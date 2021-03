Morador de Goiânia é preso com mais de 239 quilos de maconha

Prisão aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand, após fuga alucinada por quase 40 quilômetros com velocidade que alcançou 200 km/h

PENÁPOLIS – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de sábado (27), o motorista J. S., 47 anos, morador de Goiânia/GO, acusado de tráfico de entorpecentes depois de ser flagrado transportando no veículo que dirigia, um total de 317 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que pesaram 239 kg. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do goiano aconteceu às 22h45, durante o desencadeamento da Operação “Toque de Restrição”, quando policiais militares do Pelotão de Policiamento Rodoviário de Penápolis realizavam patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand, KM 291, trecho do município de Penápolis/SP (SP 425), quando suspeitaram de um veículo Fiat/Freemont, placas de Maringá-PR, que transitava no sentido Clementina à Penápolis e determinaram sua parada.

O condutor do veículo não obedeceu a ordem, prosseguindo em marcha, sendo acompanhado na fuga por aproximadamente 37 KM quando, com apoio de outras viaturas do Policiamento Rodoviário e do Policiamento de Área de Penápolis, o veículo foi abordado no KM 291 da rodovia SP 425.

Durante vistoria no veículo os policiais militares localizaram no porta malas um total de 317 tijolos de maconha, que pesaram 239 kg.

Questionado sobre a droga localizada, o motorista J. S., 47 anos, morador de Goiânia/GO alegou que foi até a cidade de Maringá/PR e trocou um veículo seu, documentado, pela Freemont, que possui restrição judicial, e também por toda a droga que estava sendo trazida pelo acusado.

Diante do material ilícito encontrado e da confissão, ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas no DP de Plantão de Penápolis. O veículo e a droga foram apreendidos.