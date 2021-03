Acidente na vicinal entre a 1ª e 2ª Aliança mata dois motoristas

MIRANDÓPOLIS – Um violento acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado, na estrada vicinal que liga a 1ª e a 2ª Alianças, em Mirandópolis, resultou na morte dos dois motoristas identificados por José de Souza Carvalho, de 53 anos e Cleiton Tavares de Souza, 37, moradores do próprio município. Socorridos pelo resgate da concessionária da rodovia até o HGM – Hospital Geral de Mirandópolis, não resistiram aos ferimentos, indo a óbitos. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, os veículos bateram de frente na rodovia, próximo ao bairro Primeira Aliança, próximo do KM 5 da estrada vicinal Chicazo Hidahara. José, de 53 anos estava dirigindo um VW/Gol, de cor branca, placa de Araçatuba/SP e Cleiton estava a bordo de outro VW/Gol, porém, de cor azul, placa de Mirandópolis. Somente os dois condutores estavam nos veículos.

Ainda de acordo com a Polícia, os dois motoristas não tinham CNH – Carteira Nacional de Habilitação. A perícia técnico científica compareceu no local para fotografar o acidente e posteriormente vai emitir laudo sobre as prováveis causas que provocaram o mesmo e culminaram nas duas mortes. A Polícia Civil instaurou inquérito.