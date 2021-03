Desempregado de 19 anos é preso acusado de tentativa de roubo em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu no último dia 23 de fevereiro, o desempregado A. M. F., 19 anos, acusado de tentativa de roubo contra um posto de gasolina. Ele ainda tentou negar os fatos, mas a localização das roupas usadas por ele e uma arma de fogo usada no crime, acabaram fazendo com que ele confessasse. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu a disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe com sargento PM Voltarelli tomou conhecimento de tentativa de roubo ocorrido na madrugada do último dia 23/02, de que 2 indivíduos tentaram roubar um posto de gasolina localizado em Mirandópolis. Os policiais foram até o local dos fatos e coletaram imagens do sistema de monitoramento.

Após analisar as imagens, os policiais identificaram um dos suspeitos e deslocaram até sua residência para averiguação.

No local encontraram o desempregado de 19 anos, morador da própria cidade, com passagens anteriores por Tráfico de Entorpecentes. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Questionado a respeito da tentativa de roubo, negou os fatos, porém, na busca domiciliar os policiais militares localizaram uma calça jeans, um par de tênis, um revólver calibre .38 e 6 munições intactas do mesmo calibre, que coincidiam com os mesmos usados no crime.

Após a localização da arma e roupas, o desempregado confessou o fato para a equipe. Foi dada voz de prisão para A. que foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

O outro indivíduo ainda não foi preso.