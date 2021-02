Alunos de Andradina vão estudar seguindo a metodologia do Sesi

ANDRADINA – Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Andradina vão estudar com Sistema de Ensino Sesi (Serviço Social da Indústria de São Paulo). A decisão de adotar o modelo de ensino aconteceu após uma reunião entre o prefeito de Andradina/SP e a secretária de Educação Estela Cassiolato Goda, com a participação da equipe de educação.

“Andradina será a primeira cidade do Estado a aderir ao sistema Sesi de ensino e isso foi possível graças a abertura do prefeito e a confiança que ele depositou nos estudos feitos pela equipe de Educação que ac redita que Andradina só vai ganhar com esse sistema e voltar a ser referência para outros municípios da região”, disse Estela.

A reunião também contou com a participação do Secretário de da Fazenda, Planejamento, Controladoria, Gestão Fiscal e Transparência, Norival Nunes, do Secretário de Administração, Segurança, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado de Matos, Secretário de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior e do vice prefeito Paulo Pereira Assis.

Segundo o prefeito o sistema de Ensino SESI será adotado em toda a rede, atuando na produção e transformação de saberes entre todas as gerações de estudantes. “O Sistema SESI é conhecido pela sua excelência e será um grande marco da Educação Municipal de Andradina, disse o prefeito.

Além de utilizar todo o material fornecido pelo Sesi para a educação de alunos, e de contar também com a formação de diretores, coordenadores e professores, o prefeito Mário Celso Lopes quer que a Educação Andradinense faça estudo sobre as estruturas físicas do Sesi, para promover adequações nas Escolas da e Municipal.

O Sistema

O Sistema SESI-SP de Ensino tem uma das maiores redes de ensino particular do país, com mais de uma centena de escolas localizadas em municípios paulistas, além do convênio de cooperação técnica com prefeituras das mais diversas regiões do Estado de São Paulo.

O conjunto de soluções educacionais disponibilizadas a Rede Pública têm como eixos norteadores os princípios de autonomia e de gestão democrática, a partir do reconhecimento da proposta pedagógica escolar.

O SESI-SP reconhece e potencializa o ideal estabelecido na proposta pedagógica das cidades promovendo o aperfeiçoamento da gestão educacional das unidades escolares, com ênfase na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, além de capacitações nas diversas modalidades de ensino para os conveniados.