Polícia Civil identifica e prende autor de dois furtos contra supermercados São Roque

Crimes aconteceram em datas diferentes, no mesmo mercado na área central de Andradina, causando prejuízos consideráveis que podem chegar a R$ 10 mil, já que parte dos cheques não foram recuperados.

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Andradina, identificaram e prenderam na manhã de quarta-feira (17), o ajudante geral Roger Ferreira Bueno, de 37 anos, residente na rua Evandro B. Calvoso, no bairro Pereira Jordão, acusado de furto qualificado. Ele foi encaminhado ao 1º DP, onde foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Ele havia saído da penitenciária recentemente (dois meses).

Na madrugada de 05/02/21, houve um furto qualificado no referido supermercado, quando desconhecido, por meio de arrombamento do forro, adentrou ao interior do mercado e dali subtraiu a quantia de R$ 4.000,00 em dinheiro. A vítima, proprietário do mercado, registrou ocorrência e informou a equipe de investigações que possuía sistema de monitoramento por câmeras. Diante desta informação, uma equipe se deslocou ao mercado e obteve cópias das imagens do momento do crime e com tais imagens a equipe conseguiu identificar o suspeito do crime que seria interrogado em data oportuna, já que não mais seria possível prendê-lo em flagrante naquela ocasião.

A prisão do acusado aconteceu quando os proprietários do supermercados São Roque, localizado no cruzamento das ruas Paes Leme com Santos Dumont, centro, ao chegarem ao estabelecimento comercial na manhã de quarta-feira (17), constataram que foram vítimas de outro furto e da mesma forma que o anterior quando desconhecido adentrou ao mercado, utilizando-se do mesmo modo agir, através do telhado e do dano causado no forro de PVC (que ainda não fora consertado do crime anterior) e da mesma gaveta da escrivaninha subtraiu a quantia de R$ 600,00.

Após a vítima tomar ciência dos fatos, comunicou o crime para a equipe de investigações, que imediatamente iniciou diligências para identificar o autor do crime. Ao analisar as imagens dos fatos desta madrugada, os policiais perceberam que se tratava do mesmo autor e imediatamente iniciou buscas por ele na cidade, sendo o acusado rapidamente localizado e capturado em sua casa no bairro Pereira Jordão.

Rubens confessou a autoria dos dois delitos, afirmando que quando do furto do último dia 05, subtraiu a quantia de R$ 4 mil em dinheiro, além de aproximadamente R# 12 mil em cheques, pois tinha dívida com traficantes e precisava pagá-la. O dinheiro ele gastou tudo e parte dos cheques ele rasgou e o outro tanto ele os jogou no cruzamento das ruas José Augusto de Carvalho com Goiás, a duzentos metros do mercado furtado.

No furto da madrugada desta quarta-feira, quando subtraiu a quantia de R$ 600,00, ele literalmente “torrou” tudo no consumo de drogas.

A ocorrência foi registrada no 1º DP de Andradina, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante por furto qualificado e ao final da ocorrência Rubens foi encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde permanece a disposição da Justiça.

PRISÃO PREVENTIVA

No dia seguinte, quando o juiz analisou virtualmente o caso de furto qualificado, decidiu pela conversão da prisão em fragrante em prisão preventiva, determinando o recolhimento do acusado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, à disposição da Justiça. Ele havia saído recentemente da penitenciária de Andradina, onde cumpria condenação por vários crimes. Sua extensa ficha criminal possui 27 páginas.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

No último dia 03, no início da manhã, Roger sofreu uma tentativa de homicídio quando se desentendeu com sua companheira, o travesti Júnior Nemer dos Santos, a “Nicoly”, que o surpreendeu com golpes de faca na cabeça e no braço esquerdo. Ele precisou ser socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicado, permanecendo em observação.

Quando o caso, tratado a princípio como lesão corporal, chegou até o delegado do 1º DP, Tadeu Carvalho Coelho, ele e sua equipe estranharam o fato e foram coletar informações com a vítima e o travesti. Os dois a princípio negaram a desavença, dando a entender que teria sido uma terceira pessoa.

Depois de uma dia exaustivo de trabalho, a travesti acabou não confessando ainda que ela havia agredido seu companheiro depois de uma desinteligência. O delegado, mesmo assim requereu a prisão da acusada, determinando seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial sobre seu destino, já que não está havendo audiência de custódia presencial.

No dia seguinte o juiz decidiu que o travesti deveria responder ao processo em liberdade. Depois de retornar para Andradina, o travesti e seu amásio voltaram a morar na mesma casa no bairro Pereira Jordão.