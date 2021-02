Petiscaria Nova Opção realiza promoção de 40 dias de porções de peixe frito

ANDRADINA – Os proprietários da Petiscaria Nova Opção, localizada na praça do bairro Santa Cecília, decidiram brindar seus clientes com uma promoção que promete atrair o bom gosto pela culinária tendo como prato principal o peixe e promovem 40 dias de preços fixos nas porções de peixe frito (Tilápia), além de servir vários outros pratos a preços justos, podendo ser acompanhados de sucos, cervejas, refrigerantes ou água.

Além das porções de tilápias fritas com um preço incrível: R$ 65,00 (grande), R$ 55,00 (média) e R$ 45,00 (pequena), o cliente tem ainda a sua disposição Sashimi, peixada simples e completa, peixe à parmegiana e provolone, moqueca e pirão.

Com a região de Araçatuba, a qual pertence a cidade de Andradina, na fase amarela nesta época da pandemia de coronavirus, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a Petiscaria Nova Opção vem respeitando o distanciamento entre as mesas e também oferecendo álcool em gel para todos que vão até o local para jantar ou almoçar, tornando o local seguro e arejado.

É a família Petiscaria Nova Opção servindo a sua família.

