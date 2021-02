Polícia Rodoviária prende quadrilha que furtou Casas Bahia de Andradina

Quadrilha arrombou a portinhola de entrada da filial de Andradina e levou diversos celulares em exposição

QUADRA – A Polícia Rodoviária prendeu na manhã desta sexta-feira (19), quatro homens acusados de furto qualificado e associação criminosa, depois de flagrados em um veículo GM/Onix, na cor branca, aparelhos de telefones celulares furtados da loja Casas Bahia, filial de Andradina/SP, distante mais de 400 Km. Os quadro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade, indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Os telefones serão devolvidos à empresa.

A prisão do quarteto aconteceu próximo das 9h, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário composta pelo Subten PM Pádua, Sd PM Renan e Sd PM Francis, em fiscalização na praça de pedágio de Quadra, localizada na Rodovia Castelo Branco (SP 280), altura do km 149 + 500 (sentido interior/capital), trecho do município de Quadra, região de Sorocaba, quando os policiais suspeitaram do automóvel GM/Onix cor branca com quatro ocupantes.

Ao ser dada ordem de parada, o condutor desobedeceu e evadiu-se em alta velocidade pelas pistas da Rodovia Castello Branco, tendo a Polícia Rodoviária solicitado apoio e organizado cerco pela rede rádio, sendo realizado comboio pelo km 150 (pista leste), onde o veículo foi abordado cerca de 10 minutos após o início da fuga.

Pouco antes da parada do veículo, um dos ocupantes do veículo pulou na tentativa de fuga, vindo a cair no assalto e sofrendo escoriações, sendo abordado e revistado, nada de ilícito sendo localizado a princípio com ele. Em seguida foi encaminhado ao pronto socorro da cidade onde foi medicado e posteriormente liberado para registro da ocorrência.

No veículo abordado estavam mais três indivíduos que, depois de questionados o motivo da fuga alucinada, confirmaram ter realizado furto de aparelhos celulares através de arrombamento da portinhola de entrada da filial das Casas Bahia localizada no município de Andradina.

Diante da confirmação do furto e da localização dos aparelhos de telefone celular, os quatro indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia do município e iniciados por furto qualificado/associação criminosa, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil agora vai investigar se essa mesma quadrilha agiu anteriormente em furtos contra diversas filiais das Casas Bahia em todo estado de São Paulo e No Mato Grosso do Sul, onde a filial de Três Lagoas foi furtada recentemente.