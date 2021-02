Agricultor detido com arma de fogo depois de localizar dupla em atitude suspeita

ANDRADINA – O agricultor M. A., residente no Timboré/Pedreira, depois dele ser flagrado com uma espingarda calibre 22, da marca CBC, além de sete munições intactas, depois que ele teria na noite do último domingo (07), apontando-a para dois indivíduos que estavam dentro de sua propriedade. Encaminhado ao plantão policial junto com a arma e os dois indivíduos, a Polícia Civil apenas apreendeu a arma e liberou os três envolvidos na ocorrência.

A ocorrência ocorreu durante patrulhamento da equipe CGP – Comando Grupo Patrulha, com 1°sgt PM Constantino e cabo PM Queiróz, nas proximidades do trevo da avenida Guanabara com rodovia Marechal Rondon, quando foram acionados por dois rapazes alegando que o agricultor residente no Timboré/Pedreira teria apontado uma espingarda em direção aos mesmos em uma estrada que corta a propriedade rural dele, próximo à pedreira do bairro Timboré.

Questionados o porque do agricultor apontar a arma para eles, os rapazes alegaram que foram até a propriedade rural dele pedindo para ele vender milho de sua plantação. O agricultor teria respondido que o milho existente em sua propriedade ainda não estava em ponto de colheita, motivo pelo qual os dois então teriam ido.

Achando estranho a atitude dos dois indivíduos, o agricultor pegou sua espingarda e foi atrás deles com seu veículo, encontrando-os parados em uma das estradas que cortam sua propriedade, em meio a um milharal e um canavial. Foi solicitado aos dois que abrissem a tampa da picape Saveiro branca para ver se não tinha nada de estranho ou se haviam furtado algum tipo de veneno da lavoura, bem como o milho de sua plantação.

Como nada havia nada na carroceria da caminhonete celso e caíque foram embora.

Depois da denúncia, os policiais entraram em contato com o agricultor, questionando-o sobre a arma, sendo confirmado por ele que realmente tinha uma espingarda calibre 22, da marca CBC e sete munições, entregando a espontaneamente, juntamente com o certificado de registro de arma de fogo.

Quando os policiais verificaram a validade do registro da arma, constataram que estava vencido desde 27 de novembro de 2017, motivo pelo qual o agricultor foi conduzido, bem como os outros dois envolvidos ao plantão permanente.

Apresentados ao delegado plantonista, ele deliberou por aprender a espingarda, munições, bem como o certificado de registro de arma de fogo, liberando posteriormente todos os envolvidos.