Assentado é preso pela PM acusado de posse ilegal de arma de fogo

CASTILHO – O assentado J. P. L., de 46 anos, residente no assentamento Rio Paraná, foi preso pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (11), acusado de posse ilegal de arma de fogo ao ser flagrado com uma espingarda artesanal, munições calibre .38, espoletas, esferas de chumbo e pólvora. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, sendo estipulado fiança de meio Salário mínimo (R$ 550,00), não sendo pago, permanecendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão judicial se responderia ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do assentado aconteceu quando uma equipe de Força Tática da PM foi acionada via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de ameaça onde, segundo o Copom, um indivíduo daquele assentamento estaria de posse de um facão ameaçando ciclistas que passavam pela estrada que liga o bairro Junqueira à cidade de Castilho.

Em deslocamento para o local da ocorrência, os policiais militares foram informados que teria ocorrido um disparo de arma de fogo.

Ao chegarem no referido sítio, os policiais avistaram o acusado nos fundos da casa, sendo que, ao avistar a equipe policial, ele entrou na residência e deslocou-se para o quarto, sendo montada uma célula tática (formação), com uso de escudo balístico, onde conseguiram chegar próximo da janela que estava aberta e puderam estabelecer contato, sendo ele abordado e submetido a busca pessoal, nada de ilícito sendo localizado.

Indagado a respeito da arma, prontamente admitiu ter efetuado o disparo, informando que sofre de síndrome do pânico, se apavorando quando avista pessoas próximas de sua casa.

Foi realizada uma busca domiciliar sendo localizados, embaixo da cama box, uma arma artesanal, não sendo possível definir o calibre, arma que é carregada pela boca do cano, bem como no interior de uma pochete, 05 munições intactas da marca CBC, calibre .38, 93 espoletas intactas e 01 espoleta deflagrada, 155 esferas de chumbo, 01 pote de pólvora usada para a explosão do disparo.

Diante das denúncias e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão ao acusado por infringir o artigo 12 da Lei 10826/03, sendo apresentado na Delegacia Seccional de Andradina, onde foi ratificada a voz de prisão e estipulada fiança de meio salário mínimo, não sendo paga, tendo ele sido recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido à pandemia do coronavirus.

A arma, munições, espoletas, esferas de chumbo e a pólvora foram apreendidos pela Polícia Civil.