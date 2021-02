Elektro apoia iniciativa de vereadores e da Polícia Militar para reurbanizar parte do bairro Gasparelli

ANDRADINA – Uma reunião realizada na manhã de quarta-feira (10), na sede o 28º BPM – Batalhão de Polícia do Interior (BPM/I) com o especialista comercial Fábio Costa, que esteve representando a concessionária Elektro Distribuidora de Energia a convite do vereador Hugo Zamboni, juntamente com os vereadores Sérgio Faustino e Fabrício Mazotti, serviu para dar início a estudos técnicos que pode resolver parte do bairro Gasparelli no que diz respeito a reurbanização. Participaram também do encontro os policiais Donegati, Claudio, Marta e Lima Augusto.

A pauta da reunião foi o pedido de apoio solicitado pelos vereadores junto ao Executivo e à própria concessionária no sentido da reurbanização das áreas do fundo do Gasparelli, em especial as quadras “um”, “dois” e “três, considerando inicialmente solicitação de novo arruamento, demarcação e instalação de guias de sarjeta e ligação de água e posteriormente troca do esgoto, galerias de águas pluviais e asfalto.

O comandante da 1ª Cia do 28º BPM/I, Capitão Valdomiro, que gentilmente cedeu um espaço do Batalhão para o encontro, apresentou brevemente aos presentes os problemas sociais, de infraestrutura e segurança pública que o bairro Gasparelli enfrentou há alguns anos com a vandalização e furto de parte das casas construídas pela CRHIS – Cia Regional de Habitações de Interesse Social citando inclusive a instalação de uma base comunitária no local como estratégia da corporação no sentido do desenvolvimento da comunidade.

Fábio Costa recebeu uma série de demandas operacionais e protocolos dos proprietários dos lotes encaminhados pelos vereadores e se colocou à disposição para viabilizar a parte elétrica junto a concessionária com previsão de entrega de um projeto técnico em 30 (trinta) dias.

Os vereadores, Elektro e Polícia Militar visitaram o local, ficando os vereadores comprometidos a trabalharem pelas melhorias estruturais de competência do município.

