Homem que matou e enterrou esposa e enteada em SP é preso em MS

Filha mais velha da vítima tinha caso com padrasto e contou sobre o crime à polícia, que prendeu homem em Campo Grande/MS

POMPÉIA/SP – Um homem suspeito de matar e enterrar a mulher e a enteada de nove anos foi preso em Campo Grande (MS), em operação das polícias paulista e sul-mato-grossense. As informações são da Record TV.

Antes de ser morta junto da filha Karoline Vitória, de 9 anos, Cristiane Arena, 34, foi obrigada por Fabrício Belinato, o marido, a cavar sua própria cova. O crime ocorreu na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. Os corpos foram encontrados enterrados na casa onde vivia o casal.

Uma adolescente de 16 anos, filha de Cristiane e com quem Fabrício tinha relação, foi apreendida por suspeita de participação no planejamento do crime cometido pelo homem. Foi ela quem, após se arrepender, contou à polícia o que aconteceu e que tinha um caso com o padrasto.

Ao descobrir sobre a repercussão do caso, Fabrício fugiu de Pompeia e foi até o Mato Grosso do Sul, onde conseguiu um trabalho como ajudante de pedreiro. No entanto, já em Campo Grande, um colega de função o reconheceu e acionou a polícia, que já suspeitava do paradeiro do homem.

Fabrício foi levado à cidade de Pompeia, onde foi ouvido, indiciado e recolhido à uma cadeia da região.

Fonte: R7