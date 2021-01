Acidente com ambulância de Nova Independência mata paciente de 26 anos

ANDRADINA – O jovem Gean Henrique Gomes Xavier, 26 anos, morreu ao se envolver em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quarta-feira,27, quando seguia como paciente em uma ambulância da Secretária de Saúde da Prefeitura de Nova Independência. O motorista, Sérgio Ferreira Ramos, 60 anos, conhecido como “Sérgio Sapateiro”, não se feriu no episódio. A Polícia Rodoviária registrou o acidente com vítima fatal no plantão policial de Andradina.

O acidente aconteceu por volta das 3h20, quando o jovem Gean Henrique procurou a Central de Ambulância do município de Nova Independência reclamando de dores no estômago. O motorista “Sérgio Sapateiro”, então pegou a van e rumou para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento localizada em Andradina, distante 35 Km.

Quando seguia pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), sentido Nova Independência/Andradina, altura do KM 187, próximo da indústria Citroplast, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma defensa metálica (guard rail), e em seguida capotou. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora da ambulância. Há suspeitas de que estava sem o cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros de Andradina foi acionado, socorreu o rapaz até a UPA de Andradina, onde o médico atestou o óbito, provavelmente ainda no local do acidente. A Polícia Rodoviária e homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens foram acionados para orientação do trânsito no local para o socorro da vítima e a retirada do veículo bastante destruído.

“Sérgio Sapateiro”, é motorista da Prefeitura de Nova Independência há 15 anos, e não se feriu porque usava o cinto de segurança. Ele informou à reportagem que o rapaz procurou a Central de Ambulâncias porque não aguentaria esperar até o dia amanhecer, por causa das dores estomacais e, quando saíram daquela cidade, o rapaz não quis ir deitado. Preferiu sentar, mas não colocou o cinto, mesmo sendo orientado”, recorda o motorista. Com a morte do rapaz que ele transportava, ficou bastante abalado emocionalmente, embora fisicamente não tenha sofrido nenhum ferimento.

A vítima fatal Gean Henrique era morador da cidade de Araraquara e estava em Nova Independência prestando serviços para uma empresa terceirizada da usina Ipê, a Pró Fibra. Ele estava morando temporariamente em uma residência próxima ao bairro 104.

O QUE DISSE O PREFEITO

O prefeito Fernando Santana ficou bastante abalado com o episódio envolvendo um veículo da frota municipal, indo até o local do acidente com o atual chefe do transporte e se colocou à disposição de familiares da vítima para prestar todo apoio necessário, assim como também foi solidário ao motorista envolvido no acidente porque sabe que ele é bastante cuidadoso e ao longo desses 15 anos não tenha nada que o desabone na Prefeitura.